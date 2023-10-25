تراند اليوم : مسؤول أمريكي يكشف عن أول تحرك دولي يستهدف "شبكة تمويل" حماس

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو، إنّه يسعى إلى تشكيل "تحالف دولي" لمكافحة "شبكة تمويل" حركة حماس.

تحالف دولي

وأضاف أدييمو "، سأتوّجه إلى أوروبا اعتبارا من الجمعة، وسألتقي مع حلفائنا وشركائنا وسأتحدث في ما يمكننا القيام به بشكل منسّق للتصدي للشبكة التمويلية لحماس". حسب وكالة "فرانس برس".

وتابع، "هدفنا هو بناء تحالف مع دول المنطقة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها".

عقوبات

وأوضح أدييمو أن الولايات المتحدة، على مدى السنوات القليلة الماضية "فرضت عددا من العقوبات على حماس التي، ابتكرت وسائل وحاولت إيجاد سبل للالتفاف على عقوباتنا"، بما في ذلك عبر العملات المشفّرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح ، أن يتولّى "تحالف" دولي، ليس فقط من الناحية المالية بل أيضا على نطاق أوسع، "مكافحة" الحركة الفلسطينية.