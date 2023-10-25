تراند اليوم : كشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية بشأن أنفاق "حماس" قبل شن العملية البرية على غزة

صحيفة الخليج 365-وكالات: أكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس غمر أنفاق "حماس" تحت الأرض قبل شن العملية البرية وهذا يعني أن تل أبيب مستعدة لـ"شطب الرهائن" في القطاع.

تحويل غزة إلى أنقاض

وقال هيرش إن "إسرائيل تعمل حاليا على تحويل مدينة غزة إلى أنقاض من خلال القصف المستمر وتخطط أيضا لشن غزو بري في المستقبل القريب".

وأضاف نقلا عن مسؤول أمريكي أن القادة الإسرائيليين يدرسون "إغراق شبكة أنفاق حماس الواسعة" قبل إرسال القوات. مؤكدا أن "مثل هذا التصرف قد يعني أن إسرائيل مستعدة لشطب الرهائن الذين ما زالوا تحت التهديد".

هيروشيما

وذكر هيرش، في وقت سابق أن إسرائيل تعتزم تحويل مدينة غزة إلى هيروشيما، مع الفارق أنها لن تستخدم الأسلحة النووية.

ونوه بأن القوات الإسرائيلية يمكن أن تستخدم قنابل موجهة أمريكية أثناء العملية البرية، يمكنها أن تصل إلى عمق 30-50 مترا قبل أن تنفجر، مما سيسمح لها بتدمير مواقع إنتاج الأسلحة تحت الأرض التابعة لحركة "حماس".