شكرا لقرائتكم خبر عن تغنيك عن الأدوية والعقاقير .. هذه الفاكهة اللذيذة تعالج السعال و الالتهابات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد الأناناس من الفواكه التي تحظى بشعبية واسعة لدى الكثيرين، فإلى جانب شكله المميز، مذاق الأناناس لذيذ وفوائده الصحية، التي قد تكون غير معروفة، كثيرة.

فالأناناس غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، فضلاً عن أنه يحتوي على مادة البروميلين، وهو إنزيم يتسم بخصائصه المضادة للالتهابات، والتي تكافح العدوى وتقتل البكتيريا، ما يجعل عصير الأناناس الطازج هو البديل الأمثل لشراب السعال. كما أثبتت دراسات حديثة أن عصير الأنانس أكثر فاعلية من شراب السعال بخمس مرات، حسبما ورد في موقع “غيزوندهايت هويت” الألماني والمعني بالشؤون الصحية.

وبلغة الأرقام، فإن كوباً من عصير الأناناس يحتوي على حوالي 50 ف المائة من الاحتياجات اليومية لفيتامين “C”.

ما أن 100 غرام من الأناناس تحتوي على ما يعادل 13 ميللغرام من الكالسيوم و12 ملليغرام من المغنيسيوم، وهي من المعادن الضرورية للجسم وتفيد في تقوية العظام والأنسجة الضامة، فضلاً عن أن المغنيسيوم يعزز امتصاص الكالسيوم ويقوي استقلاب الكربوهيدرات والدهون ويزيد فعالية الأعصاب في الجسم.

ووفقاً لموقع “فوكوس” الألماني، أثبتت الدراسات أن إنزيم البروميلين الموجود في الأناناس يمتص مباشرة في الجسم، ما يجعله مؤثراً في الجسم دون الحاجة لهضمه.

الأفضل للقضاء على السعال في مدة قياسية!

أما بالنسبة لمن يعانون من السعال الدائم وغير المبرر، فينصحهم خبراء الصحة بتناول عصير الأناناس، لأنه أرخص من شراب السعال ولايحتوي على مواد كيميائية مضرة، ويحتوي في الوقت ذاته على عناصر غذائية تساعد على التخلص من نزلات البرد.

هذا ويخفف عصير الأناناس من التهاب الحلق ويساعد على التخلص من تراكم المواد المخاطية الموجودة في الرئتين والجيوب الأنفية، والتي تسبب السعال والعطس وحدوث الالتهابات. وتوصل الباحثون إلى هذه الخصائص المفيدة لعصير الأناناس عبر دراسة حديثة أراد الباحثون من خلالها إيجاد مهدئ لسعال مرضى السلّ.

وفي إطار الدراسة، اكتشف الباحثون أن مزج عصير الأناناس الطبيعي مع الملح والفلفل والعسل يزيد لزوجة المواد المخاطية في الرئتين. وفي دراسة أخرى، وجد الباحثون أن مستخلص الأناناس قادر على إذابة المواد المخاطية بسرعة تفوق مفعول شراب السعال خمس مرات.

لذلك، ينصح خبراء الصحة من يرغبون باعتماد عصير الأناناس للتخلص من السعال بالبحث عن عصير أناناس غير محلى وخال من المواد الحافظة.