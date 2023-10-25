تراند اليوم : بسبب تصريحاته عن حرب غزة.. إسرائيل تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالاستقالة

صحيفة الخليج 365: صرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بأنه لن يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة، بعد أن انتقد أنطونيو غوتيريش القصف الإسرائيلي على غزة.

محو حماس

وأضاف كوهين: "لن أجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة. بعد مذبحة 7 أكتوبر، لا يوجد مكان لمقاربة متوازنة، يجب محو حماس من على وجه الكوكب!".

قصف الجنوب

وكان غوتيريش، قال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إنه "يشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة"، لافتا: "حماية المدنيين لا تعني الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص إلى الجنوب، حيث لا مأوى ولا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه".

نزاع مسلح

وتابع: "دعوني أكون واضحًا: لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي".

فيما علق كوهين، على حديث غوتيريش، قائلا: "في أي عالم تعيش؟ بالتأكيد، هذا ليس عالمنا".

الإسرائيليون منزعجون

وطالب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان غوتيريش بالاستقالة فورًا بعد تصريحاته، مضيفا: "الإسرائيليون منزعجون من خطاب الأمين العام الذي قال إن العنف في غزة لم يحدث من فراغ"، وأن الفلسطينيين يتعرضون لـ 56 عامًا من "الاحتلال".