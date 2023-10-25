191 مخالفة لأحكام المياه

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال الجولة الميدانية التي نفذت بالمنطقة 191 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية، واتخذ الفرع الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام المياه.

اشتراطات ومتطلبات

أفاد مدير الفرع المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، ضبط 112 مخالفة لنظام المياه بمحافظة جدة، و4 مخالفات بالعاصمة المقدسة، و3 مخالفات بمحافظة الخرمة، و14 مخالفة لنظام المياه بمحافظة رنية، و13 مخالفة لنظام المياه بمحافظة الجموم، ومخالفتين لنظام المياه بمحافظة العرضيات، و15 مخالفة بمحافظة القنفذة، و6 بمحافظة الليث، و8 مخالفات بمحافظة خليص، و4 مخالفات بمحافظة الكامل، و10 مخالفات لنظام المياه بمحافظة رابغ، وذلك وفق اشتراطات ومتطلبات التراخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير صالحة للشرب، ومحال تقليل الملوحة.

مسار إجرائي

أكد الخليف على أصحاب الأشياب والصهاريج والحفارات ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وفقاً لأحكام نظام المياه، وبحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط، داعياً جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها.