شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ما الذي راته سعودية بجوال زوجها جعلها تتطلب الطلاق ع الفور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تمكنت زوجة سعودية من اكتشاف زواج شريكها عليها في السر، عن طريق صدفة غريبة جدًا، في حفلة عشاء أقامتها إحدى صديقاتها بمحافظة جدة.

وكشفت صحيفة «الوطن» السعودية، أن الزوجة تعرفت خلال سهرة العشاء على إحدى السيدات، والتي عرفت بعد الحديث معها أن لديها عدة أخوات، تزوجت واحدة منهن مؤخرًا.



وعرضت السيدة على الزوجة دفتر صور زواج أختها الذي تم إعداده قبل خمسة أشهر، وحينها صعقت الزوجة عندما اكتشفت أن العريس هو زوجها!

ولم تتردد الزوجة في مواجهة زوجها الذي لم ينكر زواجه عليها، وطلب منها أن ترضى بما حدث، ورفض في الوقت نفسه أن يطلقها حسب رغبتها، بل أصر على التمسك بها وإبقاءها على ذمته.

ولم تجد الزوجة حلًا سوى باللجوء إلى مكتب محاماة قامت بتوكيله في رفع قضية فسخ نكاح من زوجها، عقب أن رفض تطليقها بالتراضي.

جدير بالذكر أن وزارة العدل في المملكة، أعلنت مؤخرًا عن ارتفاع عدد حالات الخلع والطلاق خلال السنوات الأخيرة حيث وصلت عدد حالات الخلع فقط إلى 52 حالة في عام 2021.