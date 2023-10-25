غوتيريش يندّد بـ"انتهاكات القانون الدولي" في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 5:33 صباحاً

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة، ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري، في حين تواصل إسرائيل قصف القطاع رداً على هجمات "حماس"، وسط انقسامٍ حاد في مجلس الأمن الدولي. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن خمسين شخصاً على الأقل قُتلوا "في الساعة الأخيرة"، مساء الثلاثاء، في "مناطق عدة" من قطاع غزة، في وقتٍ لا يلوح فيه أيُّ مؤشرٍ على اقترابٍ للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وتصر إسرائيل على أنها ماضية في عمليتها البرية، لكنها لم تعلن عن تاريخ محدّد لبدئها. وأدّى القصف الإسرائيلي رداً على هجمات "حماس"، بحسب الوزارة إلى مقتل أكثر من 5791 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين؛ بينهم 2055 طفلاً، فيما قُتل في العملية التي شنّتها "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر 1400 شخص.

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