"وول ستريت جورنال": واشنطن تعتزم نشر أنظمة دفاع جوي في الشرق الأوسط تحسباً للعملية البرية في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 5:36 صباحاً

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ستنشر ما يقرب من 10 أنظمة دفاع جوي في الشرق الأوسط تحسباً للعملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وبحسب الصحيفة، فإن أنظمة الدفاع الجوي سيتم نشرها في عددٍ من الدول بما فيها الأردن والعراق وسوريا. وفي وقتٍ سابقٍ، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؛ إن الولايات المتحدة ستنشر بطارية من نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد)، وكتائب إضافية من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات في الشرق الأوسط، دون أن يحدّد المكان الذي ستوجد فيه بالضبط.

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