انت الان تتابع من حالة عمار إلى سكاكا.. الإسعاف الجوي ينقل حالة سكتة دماغية خلال 15 دقيقة "فرضية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 5:39 صباحاً

نفّذ الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف، فرضية مباشرة حالة إسعافية، بنقل حالة سكتة دماغية من مركز حالة عمار إلى قسم الطوارئ في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بمدينة سكاكا خلال 15 دقيقة. وشملت الفرضية ورود بلاغ لمركز القيادة والتحكم بالمنطقة "997" من مواطن، يُفيد بتعرُّض أحد ذويه في مركز طلعة عمار لحالة تبين أنها سكتة دماغية؛ ليتم ترحيل البلاغ لمركز إسعاف طلعة عمار، حيث باشرت فرقة الإسعاف الأرضي الحالة. واستدعى التعامل مع الحالة طلب النقل السريع من خلال الإسعاف الجوي، لتقلع إحدى طائراته من مطار الجوف لموقع الحالة، لتنقل المريض إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، من خلال مسار الجلطات الذي تمّ تفعيله أخيرًا بالتعاون مع تجمُّع الجوف الصحي.

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