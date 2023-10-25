انت الان تتابع الحرب مستمرة على مروّجي المخدرات.. والضربات تتوالى في مختلف المناطق "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 5 مقيمين مخالفين في الرياض قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل نحاسية من مساكن ومبانٍ قيد الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع، بالإضافة إلى مواطن قام باتخاذ وحدة سكنية وكرًا لترويج 8 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من 12 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومادة الكوكايين المخدر.

وفي الجوف تم القبض على 9 مواطنين قاموا باتخاذ منزلين وكرين لترويج مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تم القبض على مقيمين من الجنسيتين المصرية والهندية ومواطن بالرياض، قاموا بتنفيذ عمليات احتيال مالي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن طريق تقديم خدمات عامة ونشر وثائق رسمية، وضُبِط بحوزتهم شرائح اتصال ومَبالغ مالية.

وفي جدة تم القبض على مواطنتين ومقيمة من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسية اليمنية، وآخر فلسطيني، و4 مواطنين قاموا باتخاذ وحدتين سكنيتين وكرًا لترويج 21 كجم من مادة الحشيش المخدر والهيروين والميثامفيتامين "الشبو".

ونجحت شرطة الرياض في ضبط مواطن ظَهَر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة مرورية تَمثلت في السير في اتجاه معاكس بتهور وسرعة عالية والتفحيط؛ مما أدى إلى انقلاب مركبته والهروب من الموقع.