تراند اليوم : بالفيديو .. وزير الخارجية ينتقد سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع أزمة غزة .. ويكشف تبعات ذلك

صحيفة الخليج 365 : انتقد وزير الخارجية الأمير ⁧فيصل بن فرحان⁩ في مجلس الأمن أمس الثلاثاء سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية مؤكدا أن لها تبعات خطيرة تتعدى هذه الأزمة.

وقال الأمير فيصل في كلمته أن هذه السياسة تمس شرعية قواعد القانون والنظام الدولي برمته، مما سينعكس سلبا على قدرة الجميع على حفظ الأمن والسلم الدوليين.

يذكر أن وزير الخارجية كان قد حمل مجلس الأمن مسؤولية تراخيه المستمر وثمن إطالة هذه الأزمة من خسائر في الأرواح و الممتلكات وتهديد لأمن واستقرار المنطقة.