تراند اليوم : الكشف عن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ بدء الحرب مع إسرائيل

صحيفة الخليج 365: أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمقتل ما لا يقل عن 2300 طفل وجرح أكثر من 5300 في قطاع غزة منذ بداية تصعيد الصراع.

وجاء في البيان: "على مدار الـ 18 يوما الماضية، شهد قطاع غزة خسائر فادحة بين أطفاله: وفقا للتقارير، قُتل 2360 طفلا وجُرح 5364 نتيجة للغارات المستمرة".

ويوضح البيان أن أكثر من 400 طفل يقتلون أو يصابون كل يوم، وأن الـ 18 يوما هذه هي أخطر تصعيد للأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل منذ عام 2006.

وكانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط، لين هاستينغز، أكدت سابقا أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية تصعيد الصراع هو أكثر من ضعف العدد الإجمالي عام 2014.