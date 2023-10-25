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تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وتحدد المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة والسيول

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صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز:لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، المدينة المنورة وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك على مناطق جازان، عسير والأجزاء الشرقية من منطقة نجران(خرخير).

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة الرياض.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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