تراند اليوم : هل ارتفاع الكوليسترول يؤثر على الرغبة الجنسية؟.. دراسة طبية تُجيب

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية أن ارتفاع الكوليسترول في الدم له العديد من التأثيرات السلبية التي يمكنها أن تؤثر في صحة الجسم.

الرغبة الجنسية

وأفاد معهد أوستن لجراحة المسالك البولية، أنه يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى إعاقة الأداء الجنسي وتقليل الرغبة الجنسية، وعادةً ما يكون الضعف الجنسي هو أول أعراض ارتفاع الكوليسترول لدى الرجال.

العجز الجنسي

وأشار: في حالة زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم ينتج عن ذلك إنشاء البلاك في الشرايين مما يمنع تدفق الدم بشكل صحيح؛ ومن ثم يحدث خلل في الدورة الدموية الخاصة بالمنطقة التناسلية والقضيب، ومن ثم يمكن أن يحدث ضعف الانتصاب أو مشاكل في الانتصاب، ويزداد خطر الإصابة بالعجز الجنسي.

عملية الانتصاب

وأوضح أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم له تأثير أيضًا على قدرة الجسم في إطلاق أكسيد النيتريك بشكل صحيح في مجرى الدم، مما يساعد على الشعور بالاسترخاء لأنسجة القضيب مما يؤدي إلى تدفق الدم الذي يساعد على عملية الانتصاب.

هرمون التستوستيرون

وتابع: يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في حدوث انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون، الذي يعد من الهرمون الجنسي الأساسي لدى الرجال، حيث يتحكم في الدافع الجنسي والرغبة، وهو ضروري لبدء عملية الانتصاب والحفاظ عليه.

نسبة الكوليسترول

وختم: كما تنتج الخصيتان هرمون التستوستيرون في الجسم، كما أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يحد من تدفق الدم إليهم، مما يؤثر على قدرتهم في إنتاج هرمون الذكورة وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالضعف الجنسي.