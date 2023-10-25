شكرا لقرائتكم القوات الجوية السعودية تجلي عوائل الموظفين الديبلوماسيين السعوديين في بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت قناة العربية الحدث، لقطات لإجلاء عدد من عائلات بعض موظفي سفارة السعودية لدى بيروت.

وبحسب الحدث، سخرت القوات الجوية السعودية قدرتها اللوجستية في إتمام مهمة نقل الموظفين وعوائلهم في بيروت عبر طائرات عسكرية مخصصة تابعة لها.

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