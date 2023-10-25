شكرا لقرائتكم لقطة طريفة من ⁧عبدالعزيز بن سلمان⁩.. تحول الكرسي قبل تحول الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، اليوم الثلاثاء، موقفًا طريفًا لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والمحاورة.

خلال لقاء تلفزيوني وجهت المذيعة حديثها للوزير قائلة: “أتساءل إن كان بإمكانك أن ترشدنا كيف نفكر بتحول الطاقة، والمعضلة الثلاثية للوفرة والاستدامة والأمن”.

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ثانية واحدة لتحول الكرسي

وزير الطاقة رد قائلًا: أعطني ثانية فقط من أجل تحول الكرسي لأتمكن من رؤية الجمهور كله، أحاول التأكد من أنني أحترم الجميع”.

وبدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم، أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان “البوصلة الجديدة”، بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

الذكاء الاصطناعي والبصمة الكربونية

وفي الجلسة الافتتاحية، حثّ محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على ضرورة الموازنة بين فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي وبصمته الكربونية العالية، مستندًا إلى بيانات تُشير إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي والآلات ذاتية التعلُّم ستسهم بزيادة استهلاك الطاقة بشكلٍ كبير.

وأشار إلى أن السعودية تسعى للمساهمة في معالجة هذا التحدّي العالمي، عبر شركتَي “أرامكو” و”نيوم” اللتين تعملان على إطلاق منشأة وقود اصطناعي نموذجية لإنتاج نوع من البنزين سيقلل انبعاثات المحرّكات التي تستخدمه بنسبة 70% عن استخدامها الوقود التقليدي، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة الاستثمارات بالطاقة المتجددة عالميًّا بواقع 5 تريليونات دولار سنويًّا.