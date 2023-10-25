شكرا لقرائتكم 4 تأكيدات وتحذير من فيصل بن فرحان أمام مجلس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مساء الثلاثاء: إن الشعب الفلسطيني يعاني تحت القصف والحصار والمجتمع الدولي صامت.

وحذر وزير الخارجية، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، من كارثة وشيكة في غزة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة.

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وقف إطلاق النار:

وقبيل ذلك طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيراه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء حصار قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن:

– السلام المستدام يكون بحل الدولتين.

– تجاهل أسباب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يحل المشكلة.

– مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرار يوقف الحرب في غزة.

– الشعب الفلسطيني يعاني تحت القصف والحصار والمجتمع الدولي صامت.

– كارثة وشيكة في غزة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة.