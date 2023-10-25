شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس وزراء الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، وذلك على هامش انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والشيخ صباح الناصر الصباح الأحمد سفير دولة الكويت لدى المملكة.