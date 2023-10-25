شكرا لقرائتكم السفير العنزي يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، في العاصمة طهران، أمس، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقل السفير العنزي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما للشعب الإيراني دوام التقدم والازدهار.

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من جهته أعرب فخامة الرئيس الإيراني، عن ترحيبه وتمنياته للسفير العنزي بالتوفيق والنجاح في مهمته، وحمّله نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ ولشعب المملكة العربية السعودية.