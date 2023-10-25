ساعات تفصلنا عن إيداع راتب أكتوبر

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الرياض - محمد الوسيري - يترقب ملايين الموظفين في القطاع الحكومي موعد إيداع راتب أكتوبر 2023 بعد أن تم تقديم موعده هذا الشهر وفق آلية إيداع الرواتب الحكومية في السعودية.

موعد راتب أكتوبر

ومن المقرر إيداع راتب أكتوبر في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 26 أكتوبر، ويستمر الإيداع طوال اليوم لحين اكتمال وصول الرواتب لكافة المستفيدين.

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والمعروف أنه وفق الجدولة الزمنية فإن إيداع الرواتب الحكومية يتم يوم 27 من الشهر الميلادي، وتنص الآلية على تقديم الراتب إلى يوم 26 إن تصادف يوم 27 مع يوم الجمعة أو تأخيره إلى يوم 28 في حال تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت.

راتب الضمان الاجتماعي

كما يتبقى أيام قليلة عن إيداع الدفعة 23 من معاش الضمان الاجتماعي والتي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر الميلادي.

وستشهد الدفعة المقبلة تطبيق الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي وفق التوجيه الملكي الكريم، الذي تضمن النص على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بنسبة 20 % أي أن المستفيد الأساسي بدلًا من أن يحصل على 1100 ريال أصبح يحصل على 1320 ريالًا، والمستفيد التابع الذي كان يحصل على 550 ريالًا، سيحصل على 660 ريالًا”، وصولًا إلى الحد الأعلى الذي يصل إلى 5 آلاف ريال كدخل كامل للأسرة.