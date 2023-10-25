شكرا لقرائتكم أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الفصل الدراسي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الفصل الدراسي الأول مع اقتراب الأسبوع الدراسي العاشر من نهايته، فيما لم يتبق سوى أسابيع قليلة عن بداية الاختبارات النهائية للفصل الأول.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة

وسوف تشهد الأيام المتبقية من هذا الفصل إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 1445/4/18هـ على أن تكون العودة يوم الأحد 1445/4/21 هـ.

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اختبارات الفصل الدراسي الأول

وبحسب التقويم الدراسي 1445 فإنه من المقرر أن تكون بداية الاختبارات الشفهية والعملية يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ، في حين ستكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الأول يوم الأحد 1445/4/28هـ.

أما إجازة نهاية الفصل الدراسي ستكون إجازة خلال الفترة من يوم الجمعة 1445/5/3هـ إلى يوم السبت 1445/5/11هـ.

وطالب عدد من الطلاب وأولياء الأمور بزيادة مدة إجازة الفصل الأول، لتكون أسبوعين بدلا من أسبوع واحد، حتى يتمكن الطلاب من التقاط الأنفاس لاستكمال العام الدراسي الممتد على ثلاثة فصول.

تقييم نظام الفصول الثلاثة

وكان وزير التعليم، يوسف البنيان، أكد في وقت سابق أنه يجري تقييم نظام الفصول الدراسية الثلاثة ما حفز المواطنين والطلاب على المطالبة بإلغائه.

ويرى عدد من أولياء الأمور أن تقييم الفصول الثلاثة يجب أن يتم من الميدان عن طريق سؤال المعلمين والطلبة حول هذا النظام، مؤكدين أن طول السنة الدراسية أضعف الدافعية عند الطلاب وزاد من المشاكل داخل المدارس خاصة في المراحل العليا إضافة إلى مشكلة الانضباط.