شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. الأمطار ترسم البسمة على الوجوه استعدادًا لاستقبال الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت حائل استقبال قطرات المطر التي تفوح من خلالها نسايم دخول الوسم وبداية فصل الشتاء البارد، وتوديع درجات الحرارة العالية في هذا الموسم من السنة، لترتسم ملامح البهجة والسرور في محيا سكانها، وهم يستقبلون أجمل أوقات السنة لمزاولة هوايتهم الشتوية المتنوعة.

وتغنى أبناء وبنات المنطقة من خلال استمتاعهم بتلك الأجواء الماطرة بالحدائق والمتنزهات، لترتسم البسمة على محيا الصغار والكبار استبشارًا بتلك الأجواء الجميلة التي تتميز بها منطقة حائل خلال فصل الشتاء من العام.

موسم الرحلات البرية

ويُعد سقوط الأمطار في حائل إعلانًا ببدء موسم انطلاق الرحلات البرية في العديد من الأماكن والمتنزهات الفريدة والمميزة التي تزخر بها المنطقة حائل.

وكانت الأمطار التي هطلت على حائل أمس الثلاثاء، من متوسطة إلى خفيفة، لتشمل العديد من محافظات المنطقة وبعض المراكز والهجر.