شكرا لقرائتكم خبر عن التأثر بالإعصار تيج.. كيف تقود السيارة وسط الأمطار الغزيرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد أغلب مناطق المملكة أمطارًا غزيرة، في تأثر غير مباشر بالإعصار تيج، كما تشهد بعض الطرق سيول ما يجعل قيادة السيارة في هذه الأوقات خطرة إن لم تتيع إجراءات الأمان.

يقدم "المرور" السعودي مجموعة نصائح يجب اتباعها عند تعرضك للأمطار وأنت تقود سيارتك.. كالتالي:

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قلل السرعة

تساعد القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار في إحكام السيطرة على المركبات خلال اللحظات الحرجة، ويحدث انزلاق السيارة في أثناء هطول الأمطار بغزارة عندما يتحرك الإطار فوق المياه، ومن ثم يقل تماسكه وثباته على الطريق، وكلما زادت السرعة زادة احتمالية الانزلاق.

عندما تكون السرعة منخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مباشرًا، ومن ثم تقل فرص الانزلاق، وعندما تكون السرعة متوسطة، يكون معدل التواصل بسيطًا، إما إذا كانت السرعة عالية فإن تواصل الإطار بالطريق يكون شبه معدوم فتزداد احتمالية حدوث الانزلاق والحوادث.

اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.

استخدم إشارات التنبيه عند انعدام الرؤية.

تجنب برك وتجمعات المياه.

ابقِ كلتا يديك على المقود في جميع الأوقات.

ابتعد عن أي شيء من شأنه صرف انتباهك عن الطريق مثل الهاتف المحمول.

شغل المصابيح الأمامية عند سقوط الأمطار الغزيرة حتى أثناء النهار.

تأكد من كفاءة عمل المساحات ورشاشات غسل الزجاج.

إذا هبت رياح شديدة وأنت داخل السيارة اخرج منها فورًا وابق بعيدًا عنها وتوجه لأقرب مكان لتحتمي به تحسبًا لانقلاب السيارة.

تأكد من حفظ أرقام الطوارئ لاستخدامها في حالة وقوع أي حوادث.

أهم أرقام الطوارئ في المملكة

الشرطة: 999.

الإسعاف: 997.

الدفاع المدني: 998.

الحوادث المرورية: 993.

أمن الطريق: 996.

حرس الحدود: 994.

التأثر بالإعصار تيج

وكان الخبير المناخي، عبدالعزيز الحصيني، قد أكد أن الإعصار تيج لن يؤثر على المملكة بشكل مباشر، لكن متوقع أن يؤثر بشكل غير مباشر، عبر الرطوبة التي تعتبر مادة السحاب قائلا: "متى ما حدث ذلك فابشروا بالخيرات على بلادنا".