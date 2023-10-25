السعودية | وكالة الفضاء السعودية وشركة صناعات الطيران والفضاء الكورية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الابتكار في قطاع الفضاء بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت وكالة الفضاء السعودية اليوم في الرياض، مذكرة تفاهم، مع شركة صناعات الطيران والفضاء الكورية؛ بهدف تعزيز الابتكار في قطاع الفضاء، واستكشاف الفرص الاستثمارية والمستقبلية في مجال الفضاء وتعزيز نمو تقنياته لفتح آفاق جديدة فيه.

ومثّل وكالة الفضاء في التوقيع معالي رئيسها الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعن الشركة الكورية رئيسها ومديرها التنفيذي قو يونغ كانغ.

وتهدف المذكرة إلى تبني مستجدات قطاع الطيران والفضاء، تماشياً مع رؤية الوكالة في تسريع وتيرة تقدمها في المبادرات المتعلقة بالفضاء من خلال التعاون مع شركة صناعات الطيران والفضاء الكورية الرائدة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الفضائية.

يذكر أن التعاون يأتي امتدادًا لزيارة وكالة الفضاء السعودية إلى كوريا، التي ترأسها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مؤكداً التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال استكشاف الفضاء، والإسهام في النهوض بقطاع الفضاء العالمي.