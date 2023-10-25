الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من: الشرقية، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية، وكذلك على جازان وعسير والأجزاء الشرقية من منطقة نجران (الخرخير)، في حين تتهيّأ فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية ليلاً بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى مائج.