شكرا لقرائتكم خبر عن ظهورهذه العلامات على جلدك ليست عادية كما يضن الكثيرون بل تعني الإصابة بالسرطان!انقذ نفسك فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

علامات حمراء تظهر على الجلد في حجم حبة السمسم، أو ربما أكبر أو أصغر من ذلك، بلون أحمر كرمزي، ويلاحظ أنها بعد فترة تنتشر في الجلد ليس على بشرة الوجه فقط، بل على أي مكان في الجسم وبذلك تصبح بشرتنا عرضة للعديد من التغييرات، وتقترب من الشيخوخة أو حب الشباب أو حروق الشمس القاسية، وجميع هذه الأشياء ليست مفضلة لنا، إلا أنها لا مفر منها.

هذا هو السبب في أنك عندما تستيقظ فجأة من نومك لتجد علامة حمراء غير معروفة على بشرتك، سينتابك الهلع، لكن اهدأ ولا تخف، ستخبرك "بوابة الأهرام" ما هي تلك العلامات الحمراء. وقبل أن تطلق الأوهام حول طرق جرس إنذار السرطان، خذ نفسا واهدأ تماما فأنت لست في خطر، حيث تعتبر تلك النقطة الصغيرة ذات اللون الأحمر ظاهرة حميدة تمامًا تسمى الورم الوعائي الكرزى.

علامات الجلد الحمراء ليست سرطانًا

قال الدكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية: إن ظهور علامات حمراء صغيرة الحجم على الجلد لا يتطلب القلق، فهي ليست نذيرا بوجود سرطان، بل مجرد ورم حميد.

وفي نفس السياق، أكد أن اسم تلك الأورام الكرزية مشتق من مظهرها الأحمر اللامع، الذى يحدث بسبب توسع الشعيرات الدموية، ومع ذلك يمكن أن تكون الأورام الوعائية الكرزية مجموعة من الألوان وقد تظهر أيضًا باللون الأزرق أو الأرجواني وعند الضغط عليهم لن يتحول لونهم إلى اللون الأبيض.

كما يمكن أن تختلف هذه الأورام الوعائية أيضا في الحجم، ولكنها تنمو بشكل شائع حتى يصل قطرها إلى بضعة ملليمترات عندما تكبر، وعادة ما تشكل الأورام الوعائية أشكالا دائرية مقببة ذات قمم مسطحة ناعمة.

علامات تظهر لكبار السن

أكد استشاري الأمراض الجلدية أن هذه العلامات الحمراء التي تظهر على الجلد، غيرمؤذية ولا تسبب الألم، لكنها قد تنزف دما عند حكها.

وأوضح بأن تلك الأورام الوعائية الكرزية شائعة الحدوث عند كبار السن و خاصة بعد سن الثلاث، وقد نجدها في أي مكان على الجلد، لكنهاغالبا ما تظهرعلى مناطق الصدروالجذع والذراعين والساقين وقد تكون مرتفعة عن مستوى الجلد أو في مستوى الجلد نفسه.

وأشار إلى أن الطبيب يستطيع تشخيصها بسهولة بمجرد رؤيتها بالعين، أو فحصها بواسطة منظار الجلد وفى بعض الأحيان يتم استخدام خزعة الجلد لتأكيد التشخيص.

لا توجد أساب للظهور

وقال الدكتور ماهر محمود عضو الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية على الرغم من معرفة أن تلك الأورام الصغيرة ليست خبيثة، فإننا لا نعرف السبب المحدد لذلك، إلا أن هناك عاملًا وراثيًا يجعل بعض الناس أكثرعرضة للإصابة بها.

كما أن التقدم في العمروالهرمونات وخاصة التغير في مستوى الأستروجين والحمل والتعرض لمواد كيميائية كلها أمورتعرف بدورها بظهور تلك الأورام الحميدة.

العلاج

وعن العلاج أضاف الدكتور ماهر محمود، لا علاج لها ولا توجد ضرورة لإزالة تلك البقع إلا أن الشكل الجمالى في بعض الأماكن يستدعى إزالتها بواسطة الليزر أو الكى الكهربائي أو الكى بالتبريد أو الجراحة