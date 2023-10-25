فقط بقسط 650 ريال إمتلك سيارة تويوتا بالسعودية بحالة ممتازة ومضمونة .. اغتنم الفرصة

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عدن - ياسمين التهامي -

نظرًا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه بجميع دول العالم وخاصةً في المملكة العربية السعودية فقد ظهرت أسواق السيارات المستعملة وازدهرت بشكل كبير حتى أصبح معظم مواطني المملكة يحرصون على شراء السيارات المستعملة لأن تمتلك أسعار مقبولة يقدر عليها معظم شرائح المجتمع، لذلك سنتعرف على كيفية الحصول على سيارة بقسط 650 ريال.



ظهر الإقبال الشديد خلال الفترة الماضية على أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية من قبل المواطنين أو المقيمين أو الوافدين الجدد في المملكة العربية السعودية، وذلك أدى إلى توافر الأسعار التنافسية في عملية البيع والشراء مع وجود الضمان.

وفيما يلي سيارات ماركة تويوتا كورولا متوفرة في أكثر من محافظة بالمملكة بأسعار مميزة:





سيارة تويوتا كورولا كسر الزيرو موديل 2015 في مدينة تبوك

تعتبر هذه السيارة من أنواع السيارات الأكثر طلبًا من قبل مواطني المملكة العربية السعودية نظرًا لجودة إمكانياتها، وفيما يلي إمكانيات تويوتا كورولا 2015:

السيارة متوفرة في مدينة تبوك بسعر 25000 ريال سعودي.

تتمتع السيارة بناقل الحركة أوتوماتيك.

تأتي السيارة بلون أبيض لامع.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين.

تصل مسافة السيارة إلى 189000 كيلو متر.

تتميز السيارة بهيكل خارجي من مادة السيدان.

تمتلك السيارة فتحة سقف مميزة وتحتوي على ريموت كنترول ومرايات كهربائية.

إن السيارة بها مرايات ضم إغلاق ونظام ذكي للركن.

لمعاينة السيارة والاستفسار يمكنك الاتصال على الرقم 966598127871.





سيارة تويوتا كورولا استخدام أول 2006 للبيع في القريات

تمتلك سيارة تويوتا كورولا 2006 العديد من المميزات التي تجعلها الخيار الأمثل للشراء، وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:

تأتي السيارة بسعر 8000 ريال سعودي مع التقسيط.

تحتوي السيارة على ناقل حركة اوتوماتيك.

تأتي السيارة باللون الأبيض.

تمتلك فتحة سقف والوقود الخاص بها هو البنزين.

المسافة المقطوعة للسيارة هي 270000 كيلو متر.

للاستفسار والمعاينة يرجى الاتصال على الرقم 966593417081.





تويوتا كامري 2008 مستعملة في مدينة الرياض

واحدة من أفضل السيارات التي يبحث عنها كثيري الخروج على الطرقات لقوتها وصلابتها الشديدة، وفيما يلي مميزات السيارة وسعرها:

تأتي السيارة بمبلغ 10000 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط.

تمتلك السيارة ناقل أوتوماتيك.

تتميز السيارة باللون الفضي الجميل.

نوع الوقود المستخدم هو البنزين.

تسجل تويوتا كامري مسافة 250 ألف كيلو متر.

تتميز بهيكل من السيدان.

نظام ذكي لركن السيارة.

مرايات كهربائية ومكيف.

مرايات ضم إغلاق وريموت كنترول وفرش قماش.

نوافذ أمامية وخلفية وكهربائية وزجاج السيارة من الفاميه.

بها نظام صوت متميز مع توفير مدخل AUX ومدخل USB.

تمتلك السيارة نظام البلوتوث والتحكم في الطارة.



لكن ينبغي الإلمام بأنه لا يجب على الشخص الراغب في شراء سيارة أن يقوم بإرسال المبلغ المالي بدون التأكد من السيارة ومعاينتها وضمان المالك وفحصها جيدًا بواسطة مهندس فني قبل الإقدام على الشراء.