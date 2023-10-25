انت الان تتابع "هلال الباحة" ينقل سيدة تعرضت لحالة "دهس" إلى المستشفى: إصابتها خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 7:08 صباحاً

باشرت فِرَق الهلال الأحمر بمنطقة الباحة مساء أمس، بلاغًا عن وقوع حالة دهس لسيدة أثناء عبورها الشارع، ووصلت فِرَق الاستجابة الإسعافية لموقع البلاغ خلال 6 دقائق من وروده. وتفصيلًا، ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود حادث دهس، وتم على الفور توجيه فرقة إسعافية للموقع بالقرب من ساحة الغنيم. وتَبين عند وصول الفِرَق إصابة امرأة في حادث الدهس، وتم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، واتضح أن الإصابة خطيرة ونُقلت لمستشفى الملك فهد العام بالباحة. وناشدت الهيئة سرعة الاتصال برقم البلاغات 997، أو تطبيقيْ "أسعفني" و"توكلنا" في حال وقوع أي حالة إسعافية، والابتعاد عن التجمهر، وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.

كانت هذه تفاصيل خبر "هلال الباحة" ينقل سيدة تعرضت لحالة "دهس" إلى المستشفى: إصابتها خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.