انت الان تتابع دون تكلفة مالية.. "الأمن العام": نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة يتم إلكترونياً عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 7:17 صباحاً

أوضح الأمن العام أن إجراءات نقل الملكية للمركبات بين أفراد الأسرة تتم إلكترونياً عبر منصة أبشر. وأضاف، في إنفوجرافيك على حسابه في "إكس"، أن الخدمة تمكّن أفراد الأسرة من نقل ملكية المركبة عبر أبشر دون الحاجة إلى تحصيل أي مبلغ مالي". وتابع، أنه يشترط أن يكون المالك الجديد أحد أفراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى.

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