إنقاذ حياة مقيم في العقد الثالث من العمر تَعرض لإصابة بمنشار كهربائي في تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 7:19 صباحاً

تمكن فريق طبي في قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك خالد بتبوك، من إنقاذ حياة مقيم في العقد الثالث من العمر وصل إلى طوارئ المستشفى عبر إسعاف الهلال الأحمر؛ إثر إصابة خطيرة تعرض له في الوجه بسبب أسطوانة صاروخ منشار كهربائي، بعد انفلاتها من مكانها؛ مما أدى إلى نزيف حاد مع صعوبة في التنفس وتأثر مجرى التنفس لديه. وقال الفريق الطبي من قسم الجراحة العامة بالمستشفى إن المريض أثناء وصوله عُمِلت له الفحوصات الإشعاعية والتحاليل اللازمة، وتوفير أكياس دم للحاجة.. وعلى الفور تم إدخاله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة تَبَين من خلالها وجود جرح قطعي طولي نافذ لكل طبقات الوجه (الجلد- وعضلات الوجه- والغشاء المخاطي للأنف- والفم) ابتداء من الجبهة ومرورًا بالأنف والفم والجانب الأيمن للوجه بطول 30 سم تقريبًا. وأكد الفريق الطبي وجود قطع في الشريان الرئيسي للجانب الأيمن للوجه، كذلك إصابة بعض أعصاب الوجه، مع وجود كسور بعظام الوجه والأنف والفك السفلي، وتم عمل خياطة للأنف والفم من الداخل. كما قام الفريق الطبي من قسم جراحة الوجه والفكين بإصلاح التهتك في عضلات الوجه، وعمل خياطة تجميلية للوجه؛ حيث استغرق إجراء العملية أكثر من ساعتين تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتم إخضاع المريض للمتابعة بعد أن تحسنت حالته تدريجيًّا. يُذكر أن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد أجرى خلال الشهر الماضي أكثر من ٣٢٤ عملية تنوعت بين عمليات جراحية وعمليات اليوم الواحد، إضافة إلى عمليات للحالات الطارئة.

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