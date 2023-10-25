انت الان تتابع بعد تعافيه من "الرباط الصليبي".. "الفراج" يكشف عن موعد عودة أحمد حجازي للمشاركة مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 7:28 صباحاً

كشف الإعلامي الرياضي "وليد الفراج" عن مفاجأة بشأن عودة المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد للمشاركة مع فريقه، بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة. وكان المدافع المصري قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي، بنهاية الموسم الماضي ليتم استبعاد اسمه من القائمة المحلية للاتحاد؛ لاكتفاء عدد أجانب الفريق. وقال "الفراج" عبر برنامج "أكشن مع وليد": "أحمد حجازي يدخل التدريبات الجماعية للاتحاد بعد أسبوع، لتجهيزه للمونديال". وشدد الإعلامي الرياضي على أن حجازي سيشارك الاتحاد في مباراته أمام سباهان أصفهان الإيراني، في مكة يوم 4 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا. ويحتل الاتحاد حاليًا صدارة مجموعته بالبطولة الآسيوية برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن سباهان الإيراني، والقوة الجوية؛ بينما يأتي أجمك أخيرًا دون أي نقاط.

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