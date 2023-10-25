انت الان تتابع 78 % من الموظفين في السعودية يرغبون في تغيير وظائفهم خلال الأشهر المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 7:37 صباحاً

كشف استطلاعٌ حديثٌ أن معظم الموظفين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ينوون مغادرة وظائفهم الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته شركة زيوريخ الدولية للحياة في الشرق الأوسط. أظهر الاستطلاع، الذي شمل 2507 مشاركين في الدولتين الخليجيتين، أن 78 % من الموظفين في السعودية، و74 % في الإمارات، يفكرون في تغيير وظائفهم خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة. ومن بين الأكثر نشاطاً في البحث عن فرص وظيفية جديدة، النساء والموظفون الأصغر سناً في الفئة العمرية بين 25-34 عاماً. ومن بين المشاركين في الاستطلاع، قال 84 % إنهم سيغيرون وظائفهم برغبة كاملة منهم من أجل عمل جديد بنفس الراتب، ولكن بفوائد أفضل للموظفين. وأشارت زيوريخ إلى أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على ضرورة أن تولي الشركات اهتماماً أكبر للمميزات التي تقدمها لموظفيها، مثل توفير بيئة العمل المناسبة، والتوعية والترفيه المالي والتأمين وبدل التعليم للأطفال لضمان عدم رحيل أفضل المواهب، خاصة في سوق يعد تنافسياً. وفي السنة الماضية فقط، غيّر ربع الموظفين في السعودية والإمارات وظائفهم، مجذوبين برواتب وفوائد أفضل للموظفين وفرص تطور وظيفي أفضل.

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