انت الان تتابع منصة "خبير" بديوان المظالم تستقبل طلبات راغبي التدريب الأربعاء القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 7:39 صباحاً

أعلنت منصة "خبير" الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم، عن استقبال طلبات الراغبين في التدريب بالديوان، ومحاكمه، والمرافق التابعة له بجميع مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 17/ 4/ 1445هـ وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ؛ حيث تستهدف طلاب وطالبات الجامعات، ومعهد الإدارة العامة. ويتيح البرنامج التدريبَ التعاوني في تخصصات الموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والشريعة، والأنظمة، والقانون، والمحاسبة، وأصول الدين، وبرنامج الدراسات القانونية (دبلوم)، وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والإدارة المالية، والعلاقات العامة والإعلام. ويسعى ديوان المظالم من خلال المنصة، إلى إيجاد مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية، والخاصة، وفق في خطط وأهداف رؤية الديوان.

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