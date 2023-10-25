تراند اليوم : شبكة CNN تكشف سر فشل المخابرات الأميركية والإسرائيلية في اكتشاف إعداد حماس لهجوم 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365: تحاول أجهزة المخابرات الأميركية والغربية والاسرائليية إلى الآن، تفسير الإخفاق الكبير الذي حدث في 7 أكتوبر جراء الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حركة حماس في الداخل الإسرائيلي.

وتشير المعلومات الاستخبارية الأميركية والإسرائيلية إلى أن خلية صغيرة من نشطاء حماس كانت تخطط للهجوم المفاجئ على إسرائيل، وكانت تتواصل عبر شبكة من الهواتف الثابتة في شبكة الأنفاق تحت غزة على مدى عامين، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

التواصل سرا

وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن" CNN إن خطوط الهاتف في الأنفاق سمحت للعناصر بالتواصل مع بعضهم البعض سراً، ما يعني أنه لا يمكن لمسؤولي المخابرات الإسرائيلية تعقبهم. وواصلت المصادر إنه خلال عامين من التخطيط، استخدمت الخلية الصغيرة العاملة في الأنفاق خطوط الهاتف للتواصل والتخطيط للعملية، لكنها ظلت سرية حتى جاء وقت التنشيط واستدعاء المئات من مقاتلي حماس لشن هجوم 7 أكتوبر.

وتابعت المصادر إنهم تجنبوا استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة خلال فترة العامين لتجنب اكتشافهم من قبل المخابرات الإسرائيلية أو الأميركية. وأضاف أحد المصادر: "لم يكن هناك الكثير من النقاش والتنسيق خارج المنطقة المباشرة".

وتكشف المعلومات الاستخبارية التي شاركتها إسرائيل مع المسؤولين الأميركيين كيف أخفت حماس التخطيط للعملية من خلال إجراءات استخباراتية قديمة الطراز مثل عقد الاجتماعات شخصيًا والابتعاد عن الاتصالات الرقمية التي يمكن للإسرائيليين تتبع إشاراتها لصالح الهواتف الثابتة في الأنفاق.

متاهة واسعة

وتكشف هذه الرواية رؤية جديدة حول السبب وراء تعثر المخابرات الإسرائيلية والأميركية في كشف هجوم حماس المباغت، الذي شهد تدفق ما لا يقل عن 1500 مقاتل عبر الحدود إلى إسرائيل في عملية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي.

وتشكل الأنفاق متاهة واسعة تُستخدم لتخزين الصواريخ ومخابئ الذخيرة، فضلاً عن توفير وسيلة للمسلحين للتحرك دون أن يلاحظها أحد.