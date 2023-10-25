تراند اليوم : أول تحرك من إسرائيل تجاه الأمم المتحدة بعد تصريحات غوتيريش عن حرب غزة

صحيفة الخليج 365: قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن إسرائيل سترفض منح تأشيرات لمسؤولي المنظمة الدولية، بعد تصريحات أمينها العام أنطونيو غوتيريش الأخيرة.

هجوم حماس

وأوضح إردان، أن تصريحات غوتيريش "بدا أنها تبرر هجوم حماس على إسرائيل".

تأشيرة دخول

وأفاد إردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "بسبب تصريحاته سنرفض إصدار تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لقد رفضنا بالفعل تأشيرة دخول لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث"، مؤكدا: "حان الوقت لتلقينهم درسا".

وكان غوتيريش ذكر في وقت سابق، أن هجمات حماس على إسرائيل "لم تأت من فراغ".