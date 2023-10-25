السعودية | وزارة الإعلام تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استضافة وزارة الإعلام اليوم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمدة ثلاثة أيام في مقر الوزارة بالرياض؛ بهدف تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الوزارة، بحضور عددٍ من مسؤولي ومنسوبي منظومة الإعلام في المملكة.

ويأتي المعرض الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، ويعكس المعرض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، والسلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية للهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات.

ويسعى المعرض إلى قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتوضيح الممارسات الآمنة من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع أفضل الممارسات في بيئة العمل؛ للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.