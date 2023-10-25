السعودية | ثغرات أمنية في منتجات “موزيلا” تهدّد باحتمالية التعرُّض لهجمات احتيالية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ثغرات أمنية في منتجات “موزيلا” تهدّد باحتمالية التعرُّض لهجمات احتيالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من وجود ثغرات أمنية في منتجات “موزيلا”، تهدّد باحتمالية التعرُّض لهجمات احتيالية.

وأصدرت شركة “موزيلا” تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات، التي تتضمن متصفح فايرفوكس، وإصدار الدعم الموسع للمتصفح المعروف باسم (ESR).