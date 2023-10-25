انهيار إسفلتي يهدد بديع نجران

تسبب انهيار إسفلتي بأحد الشوارع الموصلة لحي البديع بمركز الحضن في منطقة نجران، بظهور حفرة عميقة امتدت عدة أمتار أربكت الحركة بالطريق الذي تسلكه مئات السيارات، فضلا عن مخاوف الأهالي والمقيمين كبارا وأطفالا من الوقوع بداخلها، في وقت يجهل الجميع سبب الانهيار والحفر العميقة مطالبين الجهات المسؤولة سرعة تلافي الخطر ووضع حلول عاجلة بدفنها وردمها وإعادة السفلتة.

من جهته أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بنجران أنه لم يعد هناك أي طرق تتبع لها داخل النطاق العمراني وقد تكون تلك الحفرة والانهيار الإسفلتي الواضح سببه تمديدات بالصرف الصحي، فيما أكدت أمانة منطقة نجران أن الأمر يقع تحت مسؤوليتها مشاركة مع الجهة الخدمية الأخرى وهي شركة المياه (الصرف الصحي) وتم إبلاغهم بهذا الأمر وبهذه الملاحظة وسيتم في أقرب وقت الوضع.