انهيار إسفلتي يهدد بديع نجران

من جهته أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بنجران أنه لم يعد هناك أي طرق تتبع لها داخل النطاق العمراني وقد تكون تلك الحفرة والانهيار الإسفلتي الواضح سببه تمديدات بالصرف الصحي، فيما أكدت أمانة منطقة نجران أن الأمر يقع تحت مسؤوليتها مشاركة مع الجهة الخدمية الأخرى وهي شركة المياه (الصرف الصحي) وتم إبلاغهم بهذا الأمر وبهذه الملاحظة وسيتم في أقرب وقت الوضع.
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