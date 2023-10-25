انت الان تتابع "أبل" تكشف رسميًّا عن موعد إطلاقها إصدارات حواسيب "ماك" الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 8:45 صباحاً

كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسميًّا عن موعد إطلاقها لإصدارات جديدة من حواسيب "ماك". وأكدت أبل رسميًّا عبر موقعها الرسمي عن حدث أطلقت عليه اسم "Scary fast" يوم 30 أكتوبر بالتزامن مع أعياد الهالوين. ورغم أنها لم تعلن رسميًّا في موقعها الرسمي، أن الحدث سيتم خلاله الكشف عن أجهزة "ماك" الجديدة؛ إلا أن مصادر موثوقة من داخل "أبل"، أكدت أن المؤتمر يكون استثنائيًّا وسيكشف عن إصدارات جديدة كليًّا في حواسيب الشركة الشخصية والمحمولة. وتفيد المصادر بأن "أبل" ستكشف عن حاسب "آي ماك" محدّث بقياس 24 بوصة، وحاسب محمول "ماك بوك برو" جديد بقياسيْ 14 و16 بوصة. وتقول المصادر إن أبل ستكشف أيضًا عن معالجات جديدة لتشغيل هذه الأجهزة وهي معالجات "إم 3"، التي وصفتها بأنها ستكون ذات "سرعة مخيفة".

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