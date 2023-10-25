انت الان تتابع الجدعان: الناتج غير النفطي يتزايد بشكل مستمر وسينمو 6% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير المالية محمد الجدعان: إن المملكة تركز في رؤية 2030 على تقوية اقتصادها وعلى تنويع الإنتاج خارج قطاع النفط؛ مشيرًا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي للمملكة يتزايد بشكل مستمر، وقد نما في الربع الأخير بنسبة 6.1%، ونتوقع أن تنتهي السنة وهو في حدود 6%، ونفس الرقم في السنة القادمة أيضًا.

وأضاف "الجدعان"، في كلمته بمبادرة "مستقبل الاستثمار"، أن الناتج غير النفطي للمملكة ما زال جيدًا، وأن الاقتصاد السعودي قوي بما يكفي لدعم شعبه ولدعم الآخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر الجدعان: الناتج غير النفطي يتزايد بشكل مستمر وسينمو 6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.