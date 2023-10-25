تراند اليوم : وفاة رجل الأعمال سعيد بن رداد الزهراني

صحيفة الخليج 365: توفي اليوم الأربعاء رجل الأعمال سعيد بن رداد الزهراني، صاحب مجموعة سعيد رداد القابضة بمنطقة الشرقية.

والزهراني رئيس لمجموعة سعيد رداد الاستثمارية القابضة والتي تحت مظلتها العديد من الشركات الرائدة التي تعمل في قطاعات متنوعة: الطاقة، والتصنيع، والهندسة، وإدارة المرافق، والموارد البشرية، والقطاع الطبي وصناعة الأدوية، والسفر والضيافة، والقطاع العقاري، والإتصالات وتقنية المعلومات.

وتصدر وسم "وفاة سعيد بن رداد" ترند منصة إكس في المملكة، حيث نعاه عدد كبير من المواطنين والاقتصاديين، مؤكدين أنه أحد رموز الكرم والعطاء والعمل الخيري.