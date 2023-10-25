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تراند اليوم : رقم صادم.. إسرائيل تكشف عن "التكلفة اليومية لحربها على غزة"

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صحيفة الخليج 365 - وكالات: قدّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التكلفة المباشرة للحرب على قطاع غزة، بمليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا.

وقال سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن ميزانية عام 2023-2024 "لم تعد مناسبة"، بسبب الحرب على غزة، مشيرا إلى أنه سيجري تعديلها.

ولم يبد الوزير انزعاجا من تخفيض "ستاندرد آند بورز" للتوقعات الخاصة بإسرائيل من "مستقرة" إلى "سلبية".

وقال الوزير إنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد، الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط، والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة.

ووصف سموتريتش خفض "ستاندرد آند بورز" للتوقعات إلى "سلبية"، الثلاثاء، بأنه "مثير للقلق"، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يُحدث عجزا كبيرا في إسرائيل برغم الأزمة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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