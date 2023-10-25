شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ينقذ حياة معتمر إندونيسي في العقد السادس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، من إنقاذ حياة معتمر إندونيسي يبلغ من العمر 62 عاماً، من إنتان دموي حاد، وذلك بعد وصوله إلى المستشفى وهو يعاني من ضيق في التنفس.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتبين وجود إنتان دموي حاد، وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع، حيث تم نقل المريض إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي الرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

ويتلقى المريض الرعاية الطبية اللازمة، وهو في حالة مستقرة، حيث أن المستشفى يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، ويمتلك كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.

يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال النصف الأول لعام 2023م من تقديم خدمة طبية لـ 596 حالة دخول للعناية المركزة.