شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف" تعقد ندوة عن بعد للتأكيد على أهمية البيعة الشرعية لولي الأمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت ندوة "اللحمة الوطنية في ذكرى البيعة الشرعية"، التي عقدتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن بعد، أهمية البيعة الشرعية لولي الأمر وشروطها، وجهود القيادة في تعزيز الأمن الفكري، وواجب الفرد والمجتمع في تعزيز اللحمة الوطنية.

وشارك في الندوة مدير عام إدارة الموارد البشرية بالرئاسة العامة الدكتور علي الشهري، ومدير عام إدارة التوعية بالرئاسة العامة الشيخ أسامة العمري، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الدكتور محمد القرني، وأدار الندوة مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة الشيخ أحمد القحطاني.

محاور الندوة

وناقشت الندوة في محورها الأول مفهوم البيعة الشرعية لولي الأمر وشروطها، وفي محورها الثاني تم مناقشة جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز الأمن الفكري، وفي محورها الثالث ناقشت الندوة واجب الفرد والمجتمع في تعزيز اللحمة الوطنية.

وفي ختام الندوة، أكد المشاركون على أهمية البيعة الشرعية لولي الأمر، وأنها ركيزة أساسية للأمن الفكري واللحمة الوطنية، كما أكدوا على جهود القيادة في تعزيز الأمن الفكري، وأهمية دور الفرد والمجتمع في تعزيز اللحمة الوطنية.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات تقدمها وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة وتهدف إلى تعزيز الأمن الفكري ورفع مستواه لدى منسوبي الرئاسة العامة.