سيول وبرد على مرتفعات 7 مناطق

شهدت أمس أجزاء من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل أمطارا رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة حدت من مدى الرؤية الافقية. كما تعرضت أجزاء من منطقة نجران (شرورة) إلى سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

مواقع ممطرة

ـــــــــــــ عسير

المجاردة

بارق

رجال ألمع

محايل

النماص

بلقرن

تنومة

ـــــــــــ نجران

بدر الجنوب

ثار

حبونا

خباش

يدمة

الخرخير

شرورة

ـــــــــــ الباحة

العقيق

بلجرشي

القرى

المندق

بني حسن

المخواة

قلوة