بالصور: شركة البحر الأحمر الدولية تكشف عن منتجع ثول الفاخر

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن منتجع “ثول” الخاص، والذي سيقدم تجربة فاخرة واستثنائية على جزيرة خاصة تقع في أرخبيل مرجاني على ساحل البحر الأحمر. تبلغ مساحة الجزيرة 17 ألف متر مربع، وتضم فيلا رئيسية مكونة من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى 3 أجنحة من غرفة نوم واحدة لكل جناح. كما يضم المنتجع نادي شاطئ، ونادٍ رياضي، ومركز صحي. من المقرر أن يستقبل المنتجع أول زواره في العام القادم 2024م.

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