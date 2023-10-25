وفاة رجل الأعمال سعيد بن رداد الزهراني

توفي اليوم الأربعاء رجل الأعمال السعودي سعيد بن رداد الزهراني، رئيس مجموعة سعيد رداد الاستثمارية القابضة. والزهراني من مواليد منطقة الشرقية، ويعد أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، حيث يمتلك مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعات متنوعة، منها الطاقة والتصنيع والهندسة وإدارة المرافق والموارد البشرية والقطاع الطبي وصناعة الأدوية والسفر والضيافة والقطاع العقاري والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتصدر وسم “وفاة سعيد بن رداد” ترند منصة إكس في المملكة، حيث نعاه عدد كبير من المواطنين والاقتصاديين، مؤكدين أنه كان أحد رموز الكرم والعطاء والعمل الخيري.

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