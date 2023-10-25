اخبار السعوديه

طبيب سعودي يكشف عن عشبة تضبط مستويات السكر للمصابين بالنوع الثانيويحذرمرضى النوع الأول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف عن عشبة تضبط مستويات السكر للمصابين بالنوع الثانيويحذرمرضى النوع الأول والان مع التفاصيل

ليلى عبداللطيف

عدن - ياسمين التهامي - أخطر التوقعات.. العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر الجميع من مصير مجهول لهذه الدول العربية

الحلبة

ودعاً للسكري .. بذور متوفرة بكل مطبخ يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى من الكليتين!!

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب سعودي يكشف عن عشبة تضبط مستويات السكر للمصابين بالنوع الثانيويحذرمرضى النوع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا