شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب شهير يزف البشارة لمرضى السكري : هؤلاء يمكنهم تناول الحلويات دون تعب او قيود ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كثير من مرضى السكر، يشعرون باكتئاب شديد وحزن بسبب الحرمان من تناول بعض أصناف الحلويات، وذلك بسبب خوفهم من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ودخولهم في حالة إعياء شديدة، إلا أن الدكتور أحمد مرسي طبيب الغدد الصماء والسكر، زف إلى هؤلاء المرضى بشرى تؤكد تناولهم للحلويات والسكريات، ولكن بعد اتباع بعض التعليمات الغذائية والإرشادات الصحية حتى لا يتعرضون إلى التعب والانتكاسة.

وط تناول الحلويات لمرضى السكر - تناول أصناف من الحلويات ولكن بكميات قليلة جدًا، حتى لا يرتفع معدل السكر في الدم.



- حساب السعرات الحرارية في الحلويات قبل تناولها، وتحديد كميات صغيرة منها للتناول.

- شرب كميات كبيرة من المياه.

- ممارسة رياضة المشي.

خطوات الحفاظ على معدل السكر في الدم - تناول الأطعمة الصحية.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية أو المعجنات.

- تناول أدوية السكر في ميعادها يوميًا.

- الابتعاد عن المثيرات الخارجية التي من شأنها أن تصيب المريض بالزعل، وبالتالي يساهم في ارتفاع معدل السكر في الدم.

- تناول معلقة واحدة فقط من العسل الأبيض، وذلك لأن الإفراط من تناوله يساهم أيضَا في رفع معدل السكر بالجسم، كالسكر الأبيض.

اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية كما نصح الدكتور «أحمد»، مرضى السكر، بضرورة الحفاظ على صحتهم جيدًا بهذه الفترات بسبب ضعف مناعتهم، وعدم التواجد في أماكن مغلقة أو أماكن تجمعات، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وغسل اليدين باستمرار وتعقيمها حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بأي عدوى فيروسية.

وتابع، بالإضافة إلى المتابعة الدورية المستمرة مع الأطباء المختصين، وقياس نسبة السكر باستمرار لمتابعة مؤشره بالجسم: «لو المريض شعر أنه بقى كويس والسكر عنده مظبوط في جسمه برضه يستمر في تناول أدويته يوميًا بالجرعة اللي بيحددها له الدكتور».