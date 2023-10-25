شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى جرثومة المعدة.. ماذا يحدث عند تناول الطعام من الشارع يوميا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تناول الطعام من الشارع يوميًا قد يكون محفوفًا بالمخاطر لمرضى جرثومة المعدة، جرثومة المعدة هي عدوى تسببها بكتيريا تسمى Helicobacter pylori وتؤثر على بطانة المعدة، إليك بعض المخاطر التي قد تحدث عند تناول الطعام من الشارع بانتظام وفقا لما نشره موقع هيلثي .

لمرضى جرثومة المعدة.. ماذا يحدث عند تناول الطعام من الشارع يوميا؟

احتمالية التلوث البكتيري: قد يحتوي الطعام المعد في المطاعم الشعبية أو الباعة المتجولين على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية وجراثيم أخرى، إذا كان لديك جرثومة المعدة، فإن نظام المعدة الحساس سيكون أكثر عرضة للإصابة بعدوى بكتيرية.

الإمكانية العالية للتلوث المتقاطع: في الأماكن غير النظيفة والمطابخ غير المهنية، يمكن أن تحدث التلوث المتقاطع بين الأطعمة والمعدات، قد يتم استخدام نفس الأدوات والمعدات لتحضير وتقديم العديد من الأطعمة المختلفة، مما يزيد من احتمالية نقل العدوى.

عدم معرفة تفاصيل عملية التحضير: عند شراء الطعام من الشارع، عادة ما تكون غير قادر على معرفة التفاصيل الكاملة لعملية التحضير والنظافة المتبعة، قد يتم تجهيز الطعام في ظروف غير صحية أو قد يتم تخزينه بشكل غير آمن.

تأثير على الجهاز الهضمي: بكتيريا جرثومة المعدة قد تزيد من الاحتمالية لتفاقم أعراض الجهاز الهضمي مثل الحموضة والتهابات المعدة والقرحة المعوية.

بالطبع، ليس كل الطعام المأخوذ من الشارع ملوثًا، وقد تكون هناك بعض الأماكن التي تطبق معايير صحية جيدة، ومع ذلك، للحفاظ على صحتك والتقليل من مخاطر الإصابة بمشاكل المعدة المرتبطة بجرثومة المعدة، يفضل تجنب تناول الطعام من الشارع بشكل يومي.

يُنصح بتناول الطعام المحضر في المنزل أو في المطاعم التي تلتزم بمعايير صحية عالية وتحظى بسمعة جيدة، قد يكون من الأفضل استشارة طبيبك للحصول على نصائح محددة لحالتك وظروفك الصحية.